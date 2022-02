Minder scans in ziekenhuizen door problemen reactor Petten

Enkele ziekenhuizen in ons land kunnen niet zoveel scans bij patiënten maken als ze zouden willen, als gevolg van problemen bij de nucleaire reactor in Petten. Dat zegt Andor Glaudemans, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). De reactor ligt stil wegens lekkage.

Petten levert isotopen die worden gebruikt bij diagnose door middel van scans bij kankerpatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker. Hoe langer de levering van isotopen stagneert, hoe groter de gevolgen in de ziekenhuizen worden, aldus Glaudemans, die zelf nucleair geneeskundige in Groningen is. De NVNG is inmiddels druk doende die gevolgen in kaart te brengen en in de gaten te houden. Als het echt weken gaat duren, komen ook behandelingen in gevaar, vreest Glaudemans.

Volgens hem is Petten verantwoordelijk voor de levering van 40 procent van de isotopen wereldwijd. Het bedrijf is nu wel bezig om collega-reactoren te benaderen met het verzoek om wat extra te leveren, weet hij, maar hij is bang dat het heel lastig zal worden om genoemde 40 procent in te vullen. De reactor in België ligt stil wegens onderhoud.

De NVNG-voorzitter ziet ook niet dat de problemen in Petten heel snel worden opgelost. Glaudemans wijst erop dat de reactor daar 60 jaar oud is en al vaker problemen heeft gehad. Zijn vereniging zit “heel erg te wachten” op een besluit van het kabinet over de bouw van een nieuwe.