Genoeg keuze in Amsterdam: 26 kandidatenlijsten vastgesteld

Amsterdammers die volgende maand gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben genoeg keuze. In de hoofdstad zijn vrijdag 26 kandidatenlijsten vastgesteld door het centraal stembureau.

Behalve twaalf partijen die nu al in de gemeenteraad zitten, staan er veertien nieuwe partijen tussen de kandidatenlijsten, waaronder JA21, SGP, 50PLUS en VOLT. Andere nieuwe deelnemers zijn onder meer Hart voor Vrijheid, dat strijdt voor een “vrije en menselijke samenleving”, en jongerenpartij LEF, voor de nieuwe generatie. Ook Belang van Nederland, van Tweede Kamerlid en oud-lid van Forum voor Democratie Wybren van Haga, is vastgesteld in Amsterdam.

De Groenen, de Basisinkomen Partij en de Piratenpartij hebben besloten dit keer de krachten te bundelen en met een gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deel te nemen: de Groenen Basis Piraten. Verder werd ook de lijst van de Democratisch Socialisten Amsterdam (DSA), van ex-SP-raadslid David Schreuders, goedgekeurd.

Ook kunnen Amsterdammers in maart stemmen op De Feestpartij (DFP), de politieke partij van Johan Vlemmix. Vlemmix zelf stond als derde op de lijst, maar moest geschrapt worden omdat er onder meer geen geldige verklaring van een identiteitsbewijs was ingeleverd. De voormalig ‘lachgaskoning’ van Amsterdam, Deniz √úresin, is lijsttrekker van de partij.

Verder werd de aanmelding van de Partij van de Dialoog niet goedgekeurd, omdat de lijst niet voldeed aan de vereisten van de Kieswet. Zo ontbrak de waarborgsom en waren er niet genoeg geldige ondersteuningsverklaringen.

Op de lijsten zijn een aantal bekende lijstduwers te vinden. Zo steunt zanger, acteur en presentator Eric Corton GroenLinks, acteur en cabaretier George van Houts is lijstduwer van de Groenen Basis Piraten en de Amerikaans-Nederlandse acteur en comedian Greg Shapiro staat op de lijst voor D66.

Andere bekende namen zijn politica Hedy d’Ancona (PvdA) en antropologe Gloria Wekker (BIJ1). Thierry Baudet staat als laatste op de lijst van FvD. DENK-leider Farid Azarkan had zich in Amsterdam aangemeld als lijstduwer voor zijn partij, maar er ontbrak onder meer een kopie van zijn identiteitsbewijs waardoor hij geschrapt werd. DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu staat nog wel op de lijst.

Overigens is er geen sprake van een recordaantal partijen: vier jaar geleden deden in totaal 28 partijen mee in Amsterdam.