Horeca kan weer bruisen, Nieuws.nl sprak met Sumo Haarlem

Nog heel even, en Nederlanders mogen tot laat van hun favoriete restaurant of cafe genieten. Vanaf 18 februari is het kabinet van plan de anderhalve meter helemaal los te laten. Ook krijgen horeca, cultuur en alle andere plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt, veel meer ruimte. Genoeg reden dus om weer een avond uit te plannen met familie, vrienden of collega’s.

De sluitingstijden in de horeca en cultuur worden verruimd naar 01:00 ’s nachts. Het is momenteel tot 22:00 uur. De anderhalve meterplicht en vaste zitplaats kunnen weg op plekken waar de coronapas geldt, zolang het gaat om locaties tot 500 bezoekers. Dit is voor restaurants goed nieuws. Het coronatoegangsbewijs, de Nederlandse variant van het Covid Safe Ticket, verdwijnt stapsgewijs vanaf 25 februari. Voor het nachtleven en grote binnenevenementen wordt wel het zogenoemde 1G-beleid gehanteerd.

Binnensteden in Nederland zijn klaar om weer helemaal open te gaan en voor horecaondernemers is dit een verademing. Zij hebben veel last gehad van de overheidsmaatregelen en staan te trappelen om weer als vanouds open te zijn, zonder restricties. Steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Breda en Haarlem kunnen straks in de voorjaarsvakantie weer een toestroom aan dagjesmensen en toeristen verwachten.

Horeca slaat flink in

Sinds de versoepelingen bekend zijn gemaakt, is de horeca flink aan het inslaan. Zeker ook daar waar er carnaval gevierd mag worden. Ook het versoepelde thuiswerkadvies is voor een deel van de horeca goed nieuws. Zaken als lunchrooms kunnen weer rekenen op meer klanten. Alleen de nachthoreca trekt momenteel nog aan het kortste einde. Het ziet ernaar uit dat ze mogen heropenen, maar het testen voor toegang zorgt voor een behoorlijke drempel. Op 15 maart wordt er een nieuw weegmoment gehouden.