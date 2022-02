Overstap voor treinreizigers in Heerhugowaard door slecht weer

Vanwege het stormachtige weer moeten treinreizigers tussen Amsterdam Centraal en Den Helder overstappen in Heerhugowaard. De treinen tussen Zaandam en Alkmaar blijven via de normale dienstregeling rijden. Eerder meldde de NS dat er vanaf 20.00 uur nog maar één intercity per uur zou rijden tussen Zaandam en Alkmaar, dat blijven er twee.

Desondanks kan de storm leiden tot meer hinder op het spoor in het noordwesten van het land, waarschuwt de NS. Reizigers wordt daarom aangeraden om de reisplanner goed in de gaten te houden.

Het KNMI heeft voor zondagavond code oranje afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en het IJsselmeergebied vanwege zeer zware windstoten. Code oranje geldt van 20.00 tot 23.00 uur.

Op enkele trajecten rijden er zondag nog geen treinen door de herstelwerkzaamheden na de storm Eunice. Er rijden nog geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn, Geldermalsen en Tiel en tussen Alkmaar en Hoorn. Arriva meldde dat er door stormschade geen treinverkeer is tussen Maastricht en Sittard.

ProRail is nu op die trajecten bezig met opruimen en herstel van het spoor. Het is nog niet precies bekend wanneer op die trajecten weer treinen rijden.