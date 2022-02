Tientallen mensen uit Apple Store opgevangen door agenten

De tientallen mensen die eerder op de avond de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein hebben kunnen verlaten worden momenteel opgevangen door agenten, zo meldt de politie. In de winkel vindt nog altijd een gijzeling plaats.

“Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en natuurlijk voor nazorg zoals Slachtofferhulp.” Op beelden van AT5 is te zien hoe verschillende mensen op straat worden getroost.

De Apple Store aan het Leidseplein wordt al urenlang door de politie in de gaten gehouden. Boven het gebied cirkelt een politiehelikopter en op de grond staat het vol met hulpdiensten. Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet.

De politie wil weinig kwijt over de huidige situatie. Volgens Het Parool is er momenteel sprake van een gijzelnemer en een gijzelaar, maar dit kan niet bevestigd worden door een woordvoerder. Er gaan beelden rond waarop te zien is hoe een gijzelnemer een andere man vasthoudt en bedreigt met een wapen. Op een foto in handen van het ANP is de gijzelnemer, gehuld in een camouflagepak, te zien terwijl hij een arm over de schouder van de gegijzelde heeft geslagen.

Eerder op de avond werden veel gebouwen in de buurt van de Apple Store al ontruimd. Debatcentrum De Balie moest het avondprogramma cancelen, evenals de stadsschouwburg. Meerdere trams rijden om vanwege de situatie bij het Leidseplein en ook de afritten bij de S106 in het westen van de stad zijn afgesloten.