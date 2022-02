Alle Apple Stores woensdag dicht, in Amsterdam ook donderdag

Naar aanleiding van de gijzeling in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein, dinsdagavond, blijven de drie Nederlandse Apple Stores deze woensdag dicht. Die in Amsterdam houdt ook donderdag de deuren gesloten. Dat is te zien op de website van de Apple Stores. De winkels zitten behalve in Amsterdam in Den Haag en Haarlem.

Een gewapende 27-jarige Amsterdammer drong dinsdag de Apple Store op het Leidseplein binnen. Hij hield één gijzelaar onder schot en eiste 200 miljoen euro in cryptovaluta. Tientallen anderen konden uit de winkel in veiligheid worden gebracht. De man werd uiteindelijk door de politie overmeesterd en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toestand en eventuele opvang van het personeel is nog niets bekend. Bij Apple was niemand bereikbaar voor meer informatie.