Amsterdam brengt virtueel toegankelijkheid van de stad in kaart

Amsterdam onderzoekt de toegankelijkheid van de stad met behulp van kunstmatige intelligentie. In navolging van Mexico-City en het Amerikaanse Seattle is de hoofdstad naar eigen zeggen de eerste in Europa die dit doet. Inwoners en bezoekers kunnen via een onlineplatform virtueel door de stad lopen en aangeven waar ze tegen obstakels aanlopen.

De pilot, getiteld Project Sidewalk, duurt tot komende zomer. Op de website kunnen mensen bijvoorbeeld doorgeven dat er fietsenrekken in de weg staan op straat of dat er verlaagde stoepen of blindegeleidelijnen ontbreken. Zo kunnen onder meer mensen met een beperking zien hoe toegankelijk een winkelstraat of horecazaak is, maar de informatie is uiteindelijk ook bedoeld om de toegankelijkheid in de buurten te verbeteren.