Na twee jaar gaat het Bloemencorso Bollenstreek weer rijden

Het Bloemencorso van de Bollenstreek gaat op zaterdag 23 april weer rijden. De vorige twee lentes werd het corso afgezegd vanwege de coronamaatregelen. De kleurrijke optocht rijdt dit jaar voor de 75e keer van Noordwijk naar Haarlem.

“Ja we gaan rijden,’ aldus corsovoorzitter Willem Heemskerk dinsdag tijdens een bestuursvergadering. “We blazen nu het stof van de wagens die al twee jaar geduldig staan te wachten in diverse stallingen van kwekers en exportbedrijven.” Meer details over het programma van het corso worden later bekendgemaakt.

Het bloemencorso rijdt dit jaar voor het eerst als onderdeel van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, waar het afgelopen november aan werd toegevoegd. De optocht wordt sinds 1947 gehouden en is uitgegroeid tot een groot evenement waar jaarlijks ruim een miljoen mensen op afkomen, ook vanuit het buitenland.