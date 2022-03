Kernreactor Petten is succesvol opgestart

De kernreactor in Petten in Noord-Holland is donderdag succesvol opnieuw opgestart. De reactor lag bijna twee maanden stil door een lekkage in het koelsysteem. Na verschillende testen is donderdag aan het einde van de ochtend het benodigde vermogen weer bereikt, laat de eigenaar van de reactor NRG weten.

De reactor produceert de grootste hoeveelheid medische isotopen ter wereld, zo’n 40 procent van het totaal. De isotopen uit de zogeheten Hoge Flux Reactor in Petten worden onder meer gebruikt voor de diagnose en behandeling van kanker. Doordat de reactor stil lag, konden diverse ziekenhuizen niet alle scans uitvoeren die ze zouden willen doen.

Vinod Ramnandanlal, commercieel directeur van NRG, zegt dat de medische isotopen binnen twee weken weer worden afgeleverd aan ziekenhuizen nu de reactor weer werkt. De komende maand worden ruim 1,1 miljoen patiëntdoses geproduceerd.

De lekkage in het koelsysteem werd verholpen door een soort bypass aan te leggen, liet de woordvoerder van NRG woensdag weten. Op gecontroleerde wijze zijn de systemen donderdag weer geactiveerd.