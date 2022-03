Mona Keijzer niet in raad Edam-Volendam ondanks voorkeursstemmen

Ex-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) gaat niet de gemeenteraad van Edam-Volendam in, ondanks dat ze genoeg voorkeursstemmen binnenhaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat laat Ferry Veerman van CDA Edam-Volendam weten.

Voor die verkiezingen zei Keijzer op social media dat ze, vanuit haar positie als lijstduwer, alleen in de gemeenteraad zitting zou nemen als het CDA in Edam-Volendam zes of meer zetels zou halen. Op die manier wilde ze enkele jonge, nieuwe kandidaten op de lijst van het CDA bijstaan in de raad.

De partij haalde vorige week echter maar drie zetels. “Mevrouw Keijzer heeft daarom gekozen het voorkeursrecht op een zetel in de gemeenteraad niet uit te oefenen, wat we een logische keuze vinden”, aldus Veerman.

Het CDA raakte in de Noord-Hollandse gemeente een zetel kwijt en ging van vier naar drie. De nummer één op de lijst, Vincent Tuijp, kreeg met 1036 stemmen de meeste stemmen. Daarna volgde Keijzer, die op de laatste plek op de lijst stond, met 496 stemmen.

In september werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, omdat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch uitsprak over de coronapas.