De meeste Nederlanders vertrekken deze zomer gewoon weer naar het buitenland, ondanks de recente coronapandemieën. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van i&o Research. Waar vorig jaar nog veel angst heerste om naar het buitenland te vertrekken, lijkt nu drie op de vier Nederlanders een buitenlandse reis geboekt te hebben. Ondanks dat de meeste landen gewoon open zijn om te bezoeken, gelden er nog vaak wel (inreis)maatregelen en niet iedereen is daarvan op de hoogte!

Corona lijkt in de zomermaanden ver weg, omdat het meer een winter virus is. Toch hoor je hier en daar weer dat mensen corona hebben opgelopen. Desondanks lijken de meesten zich nergens druk om te maken en ook als het om de zomervakantie gaat, hebben zij gewoon een reis naar het buitenland geboekt. Wat wel anders is dan andere jaren: de meeste Nederlandse toeristen blijven dichtbij huis. Landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje zijn populairder dan ooit. De meesten gaan met de auto, 41 procent kiest voor de snelheid van het vliegtuig.

Corona nog aanwezig

De Nederlander is ambitieus als het gaat om een reis naar het buitenland. De situatie in het thuisland doet vermoeden dat corona totaal achterwegen is, maar niets is minder waar: in het buitenland gelden er wel degelijk nog steeds regels. Maar welke dat zijn? Dat weten we vaak helemaal niet. Laten we eerlijk zijn: de beperkingen zijn veel minder dan voorheen, maar ze zijn niet helemaal weg. Zo moet je bijvoorbeeld in Portugal nog steeds verplicht een vaccinatie-, herstel- of testbewijs te laten zien bij binnenkomst. Ook in Frankrijk kan hiernaar gevraagd worden en ondanks dat het nog zomer is, neemt de vrees toe dat het in de herfst weer helemaal kan omslaan, voor wat betreft coronamaatrdegelen.

Hotelletje boeken

Zoals gezegd: veel Nederlanders vertrekken in de zomermaanden weer naar het buitenland om hun vakantie te vieren. Zij voelen zich ongehinderd door corona. Toch is er nog altijd een groep van 13 procent die aangeeft liever niet naar het buitenland te gaan door corona. Zij blijven liever binnen de landsgrenzen om hun vakantie te vieren. Zij boeken net zo graag hun overnacht bij Boetiek Hotel Bon Aparte, dat door heel Nederland zit. Overigens is, naast die 13 procent, bijna driekwart van de Nederlanders bang dat het coronavirus in het najaar weer oplaait.

Platteland vs stad

Wat opvallend te noemen is, is dat het platteland flink aan populariteit heeft gewonnen ten opzichte van de stad. Veel mensen kiezen ervoor om het buitengebied op te zoeken in plaats van de drukte. Als je naar binnenlandse cijfers kijkt, zie je dat in heel Nederland de geboekte hotelovernachtingen vorig jaar met 30 procent waren afgenomen. In Drenthe zag je juist een heel ander beeld: daar nam het het aantal boekingen met 44 procent toe. In heel Europa lag het toerisme in het eerste coronajaar op zijn gat, waardoor het aantal boekingen gehalveerd werd. In het tweede jaar werden er al weer 364 miljoen nachten geboekt via online boekingsplatforms. Ook dit jaar lijkt dat aantal weer gestegen, maar dat weten we pas komend jaar definitief.