Politie arresteert 47-jarige man wegens dood vrouw in Haarlem

De man die zaterdag is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Haarlem is een 47-jarige inwoner van die stad. De politie meldt dat het slachtoffer 79 jaar oud was. Ze is om het leven gekomen door geweld.

Agenten troffen de vrouw zaterdagochtend zwaargewond aan in een huis aan de W.F. Hermansstraat, toen ze afkwamen op een melding over een steekincident. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed ze aan haar verwondingen.

De verdachte kon later worden aangehouden. Hij zit nog vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Daardoor kan de politie niet meer zeggen over wat er precies is gebeurd.