Jongen (14) overleden na steekpartij eerder deze week in Hoorn

De 14-jarige jongen die woensdagmiddag ernstig gewond raakte door een steekincident aan de Bouwsteen in Hoorn, is zondag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Voor de zaak zit een 16-jarige verdachte vast.

Het 14-jarige slachtoffer werd woensdagmiddag rond 14.45 uur vlakbij zijn school Oscar Romero aan de Bouwsteen neergestoken. De 16-jarige werd niet veel later opgepakt. Hij is geen leerling van die middelbare school. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat hij nog zeker veertien dagen vast moet blijven zitten.

Op sociale media circuleren beelden van het steekincident. De politie roept op dergelijke beelden alleen met de politie te delen en niet online te verspreiden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

NH Nieuws schreef eerder dat leerlingen hadden gemeld dat drie jongens op de rokersplaats net buiten het schoolplein ruzie kregen, waarbij klappen werden uitgedeeld en uiteindelijk een jongen een mes trok. Het slachtoffer zou na de steekpartij naar binnen zijn gerend en daar zijn neergevallen. Volgens een woordvoerder van de school had de steekpartij niets met de school te maken.

De school laat weten dat de dood van de leerling “een ongekend zware klap” is voor de familie van de jongen, zijn medeleerlingen en de medewerkers van Oscar Romero. “Een zwarte dag voor het onderwijs in Hoorn. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden, klasgenoten en iedereen die hem moet missen”, laat onder anderen rector Wessel van de Hoef weten.