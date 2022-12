Man bekent doden moeder in Haarlem

De man die in september werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van zijn moeder in Haarlem, heeft een bekennende verklaring afgelegd. Dit blijkt maandag bij een niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen Houari B. (48) bij de rechtbank in Alkmaar.

De 79-jarige vrouw is omgekomen door steekwonden in haar bovenlichaam die zijn toegebracht met een keukenmes. Volgens de advocaat van de man woonde het slachtoffer bij B. in. Zijn cliĆ«nt heeft een “zeer openhartige” verklaring afgelegd, lichtte hij toe, maar verdere details wil hij nu nog niet kwijt.

Agenten troffen de vrouw zaterdag 17 september zwaargewond aan in het huis aan de W.F. Hermansstraat. Ondanks inzet van de hulpdiensten overleed ze.

De volgende zitting is op 13 maart.