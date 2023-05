Het KNAP – Curated Treasure Hunting event in de Koepel van Haarlem, Cupola XS, brengt gepassioneerde ondernemers samen met mensen die op zoek zijn naar producten die verder gaan dan mainstream en massaproductie. Het viert kleinschalige productie, duurzaamheid en individuele creativiteit.

Het gaat om de passie van makers, de unieke vibes uit het verleden, de kwaliteit van met de hand gemaakte producten en de esthetiek van creatieve geesten. Dit alles is samengebracht in een gloednieuw concept, genaamd KNAP.

Op het KNAP evenement vind je met zorg geselecteerde handmade of handpicked treasures die je niet snel ergens anders zult vinden en belooft een unieke ervaring te worden die je niet mag missen. Samen met ruim 20 makers en treasure hunter verzamelaars uit Haarlem en omstreken zetten wij ons kramen op in de Koepel. Entree is uiteraard gratis, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Kom ook genieten van de passie van makers en verzamelaars en neem je gezin, liefde en vriend of vriendin mee en laat je inspireren.