IJmuidense autovandaal krijgt cel- en geldstraf

Vorig jaar november vernielde een vrouw uit IJmuiden in de Raaks-parkeergarage in Haarlem tweeëndertig auto’s. De vrouw vernielde onder andere veel ruitenwissers. Deze vrouw moet nu op last van de rechtbank zes gedupeerden een schadevergoeding betalen van in het totaal 2.900 euro vergoeden. De rechter oordeelde daarnaast ook dat de vrouw drie maanden gevangenisstraf moet uitzitten.

De celstraf is opmerkelijk maar niet onlogisch, gezien het feit dar ruitenwissers toch een belangrijke functie hebben voor de veiligheid in het verkeer. Wie gaat rijden zonder ruitenwissers, is immers een gevaar op de weg voor andere weggebruikers als er regen, sneeuw of hagel valt. De wissers zorgen voor het belangrijke verschil tussen zicht en geen zicht wanneer de ruit bedekt wordt met neerslag.

Hoe werken ruitenwissers?

Over het algemeen bevinden de motortjes van de ruitenwissers zich onderaan de ruit. Vanuit daar bewegen de ‘armen’ van de ruitenwissers over de ruit. Aan deze armen zitten wisserbladen die over de ruit glijden om vocht en andere deeltjes van de ruit te verwijderen. Hoe groter de wissers, hoe groter het gedeelte van de ruit die schoongeveegd kan worden. De snelheid van het vegen kan door de bestuurder worden ingesteld.

Voorbeeldfoto van ruitenwissers afkomstig van auto-onderdelen24.nl

Wanneer moet je ruitenwissers vervangen?

Een ruitenwisser kan kapotgaan. Uiteraard kan de ruitenwisser vernield worden, zoals in Haarlem, maar normaliter zal de wisser vooral slijten door gebruik. Echter kan extreme kou of hitte de rubberbladen ook aantasten. Een ruitenwisser aanzetten terwijl de ruit bevroren is, kan ook nare gevolgen hebben voor dit kleine onderdeel van de auto. Wanneer de ruitenwissers veel geluid beginnen te maken, vieze strepen over de ruit trekken, niet genoeg contact maken met de ruit of niet alle randen goed reinigt, is het verstandig om een controle uit te voeren. Strepen kunnen ook komen door viezigheid, maak de wissers daarom ook zo nu en dan schoon.

Ook de waterafvoer onderaan de ruit moet gecontroleerd worden. Opgehoopt vuil op die plek kan schade toebrengen aan de motortjes van de wissers. Na een controle is het verstandig om de wissers te testen. Doe dit met ruitenwisser vloeistof. Als de ruit niet goed gereinigd wordt, is het blad van de wisser niet meer in orde. Bij de controle uit zich dit bijvoorbeeld in vervormingen en dergelijken. Mochten de wissers uiteindelijk inderdaad versleten blijken te zijn, is het tijd om de wissers te vervangen.

Hoe vervang je ruitenwissers?

Op het moment dat de ruitenwissers inderdaad beschadigd zijn, zullen deze moeten worden vervangen. Om een beschadigt wisserblad te vervangen moet deze worden verwijderd van de arm. Dit kan door op de bevestigingsklem te duwen. Deze bevindt zich aan de bovenkant van de arm. Dit dient tegelijkertijd voor beide armen te gebeuren. Als één eerder wordt vervangen dan de ander, zal dit ongelijke slijtage tot gevolg hebben. Overigens is het vervangen van wisserbladen ook voor mensen zonder specifieke technische kennis slechts een paar minuten werk.