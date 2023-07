Coalitie Noord-Holland sluit onteigening niet uit

De coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA die de provincie Noord-Holland gaat besturen gaat zich “tot het uiterste” inspannen om onteigening van boerenbedrijven te voorkomen. Dat lijkt de komende vier jaar niet aan de orde, maar als het toch nodig blijkt, wordt de wettelijke procedure gevolgd om volledige schadeloosstelling te kunnen bieden, schrijven de partijen in hun coalitieakkoord Verbindend vooruit.

Onteigening van boerengrond, waar de BoerBurgerBeweging sterk op tegen is, is niet mogelijk als dat uitsluitend is bedoeld voor het verminderen van stikstof. De coalitie wil de natuur en de biodiversiteit verbeteren én Noord-Holland van het ‘stikstofslot’ halen. Daarvoor wordt onder meer naar innovatieve technieken gekeken met als doel een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel, waarbij er steun is voor de overgang naar kringlooplandbouw.

De partijen willen verder voor 2030 184.000 woningen bijbouwen, het energienet uitbreiden, de luchtkwaliteit verbeteren en de klimaatcrisis tegengaan. Ook de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie zijn belangrijke speerpunten. Er wordt geïnvesteerd in bestaande wegen, fietsroutes, vervoer over water en beter openbaar vervoer in de stad en op het platteland. Ook wordt gepoogd het voorzieningenniveau in wijken en dorpen overeind te houden.

Voor vervuilende bedrijven die op termijn niet duurzamer en schoner gaan werken is geen toekomst in de provincie. In het geval van Tata Steel zet de coalitie zich in om de impact op leefomgeving, het milieu en het klimaat terug te dringen door mee te werken aan een “groene” staalindustrie in de IJmond.

Om het beleid te kunnen betalen is het de bedoeling dat jaarlijks 3 miljoen euro wordt bezuinigd. Daarnaast worden de inkomsten verhoogd door de opcenten, de provinciale wegenbelasting, te verhogen. Die behoort in Noord-Holland nu tot de laagste van Nederland.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten telt vier gedeputeerden, twee minder dan nu. De BBB draagt oud-CDA-wethouder van Schagen Jelle Beemsterboer voor (onder andere wonen, landbouw en visserij en landelijk gebied). De andere drie zijn al gedeputeerde: Esther Rommel (VVD) krijgt ruimtelijke ordening, financiën en economie in haar pakket, Rosan Kocken (GroenLinks) onder andere klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en Jeroen Olthof (PvdA) mobiliteit, ov-knooppunten, voorzieningen, leefbaarheid en milieu.