20-jarige Haarlemmer opgepakt voor dodelijke steekpartij Driehuis

Een 20-jarige man uit Haarlem is woensdag in zijn woonplaats opgepakt door de politie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in het Noord-Hollandse Driehuis. Daarbij kwam maandag een 24-jarige man uit die plaats om het leven.

Het steekincident gebeurde rond 10.45 uur op de oprit van een woning aan de Wolff en Dekenlaan, in de buurt van station Driehuis. In de straat zijn meerdere scholen, maar de politie liet eerder weten geen aanwijzingen te hebben dat er een verband was tussen het voorval en (leerlingen van) de onderwijsinstellingen. Meerdere mensen waren getuige van de steekpartij, onder wie mogelijk scholieren.

De verdachte is vastgezet. Meer wil de politie voorlopig niet kwijt over de aanhouding.