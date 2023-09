Portret Judoka Henk Grol onthuld aan gevel Kennemer Sportcenter

HAARLEM – Gisteren is aan de gevel van het Kennemer Sportcenter het portret onthuld van judoka en vijfvoudig Haarlems Sportman van het Jaar Henk Grol. Het portret van Grol is de 24e in de eregalerij van het sportcentrum.

De judoka was onder valse voorwendselen naar de sporthal gelokt waar hij vervolgens werd verrast door een klein comité, om vervolgens de eer te hebben om door het trekken aan een touw het portret te onthullen. Het bleek een minder eenvoudige klus van verwacht. Henk Grol en zijn vader konden trekken wat ze wilden, het verhullende doek gaf zijn geheim (nog) niet prijs. Uiteindelijk moest er een ladder aan te pas komen om de nobele trekken van de Haarlemse judoka alsnog te onthullen. Het doek bleek zo stevig vast te zitten dat er uiteindelijk een ladder aan te pas moest komen om het verhullende doek te verwijderen, dit onder de opzwepende klanken van de speciaal voor deze onthulling ‘opgetrommelde’ Percussiegroep Bloco Barri.



Overigens bleek Henk Grol zelf niet helemaal verrast. Hij vooraf al zo’n vermoeden wat hem te wachten stond. ,,Ik rijd dagelijks langs het sportcenter op weg naar mijn sportschool, zag het witte doek hangen en combineerde dat met het feit dat ik hier donderdag werd verwacht”, aldus Grol tegen een redacteur van het Noordhollands Dagblad.

De onthulling van het portret van Grol valt bijna samen met het uitkomen van het boek Focus van sportjournalist Mark van den Heuvel. Hierin wordt teruggekeken op de carrière van Henk Grol, die grote hoogtepunten kende. Zo haalde hij tweemaal zilver op een wereldkampioenschap, brons op de Olympische Spelen van 2008 en veroverde hij drie Europese titels.