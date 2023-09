Explosies in Amsterdam-Zuidoost en Weesp, geen gewonden

Bij een woning aan de ‘s-Gravendijkdreef in Amsterdam-Zuidoost heeft maandagavond laat een explosie plaatsgevonden. Korte tijd later vond er ook een ontploffing plaats bij een woning aan de Herensingel in Weesp. De politie bevestigt beide explosies na berichtgeving door AT5. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

De explosie in Amsterdam-Zuidoost vond iets voor 22.30 uur plaats. Bij de woning werd een brandend voorwerp door een raam naar binnen gegooid, waardoor brand uitbrak in de keuken. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

Ongeveer een half uur later werd in Weesp een explosief voor een portiek gegooid. Ook daar ontstond brand. De bewoners konden het vuur zelf blussen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt beide ontploffingen.

Politiechef Frank Paauw liet maandag nog weten dat hij zich zorgen maakt over de hoeveelheid explosies in Amsterdam. Afgelopen weekend waren er zes explosies in de hoofdstad. Ook burgemeester Femke Halsema heeft gezegd dat de ontploffingen haar verontrusten. De politie zegt hard te werken aan “deze vorm van criminaliteit” en heeft Amsterdammers opgeroepen om informatie te delen.