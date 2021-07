NAC Breda te koop op overnameplatform Brookz

Voetbalclub NAC Breda wordt sinds vandaag te koop aangeboden op het overnameplatform Brookz. De huidige aandeelhouders willen het volledige aandelenpakket verkopen.

NAC Breda staat sinds vorige week in de etalage. De huidige eigenaren wensen afstand te doen van al hun aandelen. De club wordt in dit verkoopproces bijgestaan door het Rotterdamse advieskantoor Crossminds. Dit advieskantoor was in het seizoen 2013/2014 ook betrokken bij NAC Breda. Het ging toen om de herstructurering van de aandeelhoudersstructuur van de club.

Volgens directeur Peter Rikhof van Brookz is het een unicum dat een professionele voetbalclub via een overnameplatform wordt aangeboden. Rikhof: “We hebben in het verleden weleens een Italiaans wijndomein, een bank of een safaripark op het platform gehad, maar dit is toch wel van een andere orde. We beschouwen het als een groot compliment dat Crossminds het Brookz-platform nu inschakelt om een geschikte koper voor NAC te vinden.”

NAC Breda is een professionele voetbalclub uit Brabant. Ze was de laatste seizoenen wisselend actief, in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De club was in 1921 landskampioen. In 1973 won ze de KNVB-beker. In 2000 werd de club kampioen van de toenmalige eerste divisie.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op Breda.nieuws.nl