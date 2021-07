Brabander Oliver Daemen mee in raket met Jeff Bezos

Oliver Daemen uit Oisterwijk mag op dinsdag 20 juli mee met de ruimtevlucht van miljardair en Amazon-oprichter Jeff Bezos. Vader Joes Daemen heeft meegeboden op de veilig voor één van de plaatsen aan boord en zo een stoel voor zijn zoon bemachtigd.

Om 15 uur Nederlandse tijd op dinsdag 20 juli wordt Oliver Daemen de ruimte in geschoten. Hij reist samen Jeff Bezos, Mark Bezos en Wally Funk zijn de eerste mensen die met de capsule New Shepard van Blue Origin de ruimte in gaan.

Oliver’s reisgenoten in de ruimte

Oliver is zelf pas 18 jaar, maar zijn mede-reizigers hebben al een heel leven achter zich.

Mary Wallace ‘Wally’ Funk is 83, pilote, de eerste vrouwelijke inspecteur van de Amerikaanse luchtvaarautoriteit en één van de eerste vrouwen die is opgeleid tot astronaut. Ze werd na haar opleiding in de jaren 60 door NASA vier keer afgewezen vanwege haar geslacht en is dus nog nooit de ruimte in geweest. Na het reisje mag ‘Wally’ zich ‘de oudste mens in de ruimte ooit’ noemen.

Mark Bezos is de broer van Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld. Jeff Bezos is goed voor 196 miljard dollar. Zoals bekend heeft hij veel moeite gedaan om de ruimte in te kunnen. In 2003 kostte hem dat bijna zijn leven, nadat hij crashte met zijn helikopter. Hij was toen op zoek was stuk grond voor zijn ruimtevaartbedrijf.

Een verre reis in 11 minuten

De New Shepard is volledig geautomatiseerd. De vier reisgenoten gaan dan ook zonder piloot 106 kilometer omhoog. De eerste 76 kilometer legt de capsule af samen met de booster-raket van Blue Origin, daarna gaat hij in zijn eentje door. Als de piek bereikt is, komt de capsule weer naar beneden op een paar kilometer afstand van de plek van lancering, in Texas. Het uitstapje duurt alles bij elkaar maar elf minuten.

De passagiers komen vervolgens, als alles goed gaat, met behulp van parachutes weer met beide benen op de aardbol terecht.

28 miljoen dollar voor een plekje in de ruimte

Jeff Bezos heeft een van de bijzondere plaatsen aan boord verloot via een speciale veiling. Duizenden mensen wereldwijd boden op de plek. De hoogste bieder koos uiteindelijk voor een latere vlucht, waarna Oliver Daemen aan de beurt was.

Het is niet bekend hoeveel Oliver heeft betaald voor zijn plaats aan boord, maar het winnende bod was 28 miljoen dollar – ongeveer 24 miljoen euro. Vermoedelijk zal het bod van de familie Daemen daar niet ver onder zitten.

Jongste astronaut ooit

Als onze Brabantse Olivier Daemen weer landt, mag hij zichzelf de jongste astronaut ooit noemen. Voor vertrek heeft hij een veertien-uur-durende stoomcursus gekregen. Tijdens de reis is hij gewichtloos. Ook kan hij de kromming van de aardbol met eigen ogen zien.

20 juli 1969

Het is op 20 juli precies 52 jaar geleden dat de eerste stappen op de maan werden gezet. Neil Armstrong en Buzz Aldrin bereikten toen met de Apollo 11 de maan.