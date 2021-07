Tennisser Gasquet hoopt op herhaling van succes in Den Bosch

De Franse tennisser Richard Gasquet (35) heeft de finale bereikt van het graveltoernooi in het Kroatische Umag. De nummer 59 van de wereld versloeg na ruim 3 uur de Duitse kwalificatiespeler Daniel Altmaier in drie sets: 7-6 (2) 3-6 6-3. Alleen de eerste set duurde al 88 minuten. De 13 jaar jongere Altmaier staat op de 152e plek in het mondiale klassement.

Gasquet speelt in de finale tegen de als zevende geplaatste Carlos Alcaraz. De 18-jarige Spanjaard versloeg zijn als eerste geplaatste landgenoot Albert Ramos-Vinolas in twee sets: 6-2 7-6 (3). De nummer 73 van de wereld begint zondag aan zijn eerste finale op de ATP Tour. Gasquet won in 2018 bij het grastoernooi in Den Bosch zijn vijftiende en laatste titel in het hoogste profcircuit.