Man gewond door steekpartij in Den Bosch

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur gewond geraakt door een steekincident op de Acaciasingel in Den Bosch.

Het slachtoffer werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels is zijn toestand stabiel, meldt de politie op Twitter.

De politie hield later in de nacht een 33-jarige man uit Den Bosch en een 21-jarige vrouw uit Boxtel aan wegens mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij. Het stel trof het slachtoffer eerder op zaterdagavond op straat. Volgens de politie is die ontmoeting vermoedelijk geëindigd in een ruzie. Het tweetal blijft voorlopig vastzitten. Ze worden verhoord over hun mogelijke rol bij het incident.