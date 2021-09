Hof buigt zich over Mr. Big-methode in moordzaak Heidy Goedhart

Het gerechtshof in Den Haag trekt deze week drie dagen uit voor de nieuwe behandeling van de zaak van Wim S. (45) uit Kaatsheuvel. Hij werd in 2018 door het hof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart. De rechtszaak moet overnieuw van de Hoge Raad, die veel kritiek had op de manier waarop de politie de verdachte tijdens een undercoveroperatie een bekentenis heeft ontlokt. Die methode staat bekend als de Mr. Big-methode.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft S. Goedhart in 2010 thuis in Kaatsheuvel gedood door haar met een steen op het hoofd te slaan en te wurgen. Daarna zou hij een inbraak in scène hebben gezet om te verhullen dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht.

S. werd in september 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een bekentenis. Ze legden hem in de watten en boden hem een goedbetaalde baan aan bij een fictief IT-bedrijf, die hij kon krijgen als hij zou bekennen. Op basis van deze ‘moordbiecht’ is S. veroordeeld. De rechtbank legde hem achttien jaar cel op, het hof in Den Bosch kwam uit op twintig jaar.

S. zat zes jaar in voorarrest en kwam in januari op vrije voeten. Het hof in Den Haag besloot dat hij zijn zaak in vrijheid mag afwachten.