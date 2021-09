Efteling wil Monsieur Cannibale niet uitlenen aan Rijksmuseum

De Efteling voelt er niets voor om delen van de omstreden attractie Monsieur Cannibale af te staan of uit te lenen aan een museum. Een woordvoerder van het Brabantse attractiepark bevestigt woensdag berichtgeving van NU.nl hierover. “We willen voorkomen dat objecten uit de Efteling een eigen leven gaan leiden buiten de context van het park”, aldus de zegsman.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut stelde voor de attractie, waarin een halfnaakte man van kleur tussen kookpotten zit, tentoon te stellen in het Rijksmuseum. De organisatie vindt dat het verdwijnen van Monsieur Cannibale goed illustreert hoe het denken over racisme en het koloniale verleden in Nederland snel verandert.

Het park bewaart doorgaans onderdelen van gedemonteerde oude attracties. “Maar de betovering van de Efteling hoort in de wereld van de Efteling te blijven”, stelt de woordvoerder. Hij snapt de argumenten van de erfgoedvereniging overigens wel: “Wij zijn ons bewust van de discussie en het voortschrijdende inzicht. Daarom hebben we Monsieur Cannibale ook aangepast.”

De afgelopen jaren was er kritiek op Monsieur Cannibale. Met name op sociale media stond het vermeende racistische karakter ter discussie. Veel buitenlandse bezoekers waren geshockeerd door de attractie. De Efteling heeft na jaren van kritiek besloten de rit aan te passen. Zondag was de laatste rit.

Het Rijksmuseum wilde woensdag nog niet reageren op de suggestie van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. “Aan verwervingen gaat onderzoek vooraf en een zorgvuldige afweging”, stelt een woordvoerder. “Dit is ons vanochtend vroeg pas ter ore gekomen, dus daar gaan wij nu niet op reageren.” Het museum besteedde het afgelopen jaar veel aandacht aan het Nederlandse slavernijverleden.