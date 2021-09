PSV wil in Eredivisie eindelijk weer eens van Feyenoord winnen

PSV wil zondag Ajax weer aflossen als koploper van de Eredivisie. Het elftal van trainer Roger Schmidt moet daarvoor zien af te rekenen met Feyenoord, in de eerste ontmoeting dit seizoen in de competitie tussen twee clubs uit de traditionele top drie. Ajax en PSV stonden al wel tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4).

PSV heeft het de voorbije seizoenen lastig met Feyenoord, vooral in De Kuip. Maar ook in Eindhoven wist PSV al enige tijd niet meer te winnen. De laatste drie competitieduels tussen de twee clubs in het Philips-stadion eindigden in 1-1.

Bij PSV ontbreekt middenvelder Ibrahim Sangaré met een liesblessure. De inzetbaarheid van Phiipp Mwene is twijfelachtig. De rechterverdediger miste zaterdag de groepstraining. Bij Feyenoord, dat na drie duels 6 punten heeft, is het de vraag of Jens Toornstra mee kan doen. De middenvelder heeft bovenbeenklachten.

De wedstrijd in Eindhoven begint om 14.30 uur.