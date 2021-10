Motoren van F-35’s kunnen naar Woensdrecht voor onderhoud

Op vliegbasis Woensdrecht zijn vrijdag de gebouwen officieel geopend waar de motoren van alle Europese en Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen de komende decennia worden onderhouden. Ook is er een speciale faciliteit om deze motoren van de nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen te testen.

Er zijn tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in de nieuwe gebouwen. In het project werkt Defensie nauw samen met partners uit de luchtvaartindustrie. “We wisselen onderling ervaring, capaciteit en kennis uit: een efficiënte dynamiek tussen defensiebelangen en industriële expertise”, aldus de commandant van de luchtmacht, luitenant-generaal Dennis Luyt bij de opening.

Nederland maakte deel uit van de landen die meedoen aan de ontwikkeling van de F-35 door de Amerikanen. De luchtmacht bestelde 46 van deze toestellen. In 2014 is besloten dat het motoronderhoud naar Nederland komt. Een tweede locatie voor motoronderhoud is in Noorwegen. De eerste motoren zijn al naar Woensdrecht gebracht voor reparatie, aldus een woordvoerster van het ministerie.