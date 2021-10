Arriva zet extra bussen in tijdens ochtendspits in Brabant

Na anderhalf jaar stilte in het OV is het weer even wennen: drukte in de bus. Het is inmiddels zelfs zo druk, dat onder andere Arriva heeft besloten vanaf 11 oktober extra bussen in te zetten tijdens de spits. Dat meldt Breda.nieuws.nl. Ook komt er vanaf 1 november een Voor Elkaar Pas voor gebruikers van het Wmo-vervoer.

Meer reizigers met de bus

Sinds de regering begin juni een einde maakte aan de lockdown is er al een duidelijke stijging te zien in het aantal gebruikers van de auto en het openbaar vervoer. Nederlanders maken weer meer gebruik van hun auto en het openbaar vervoer. Maar nu neemt het aantal reizigers in de bussen echt flink toe. Op sommige momenten is het op een aantal buslijnen van Arriva zo druk dat zij vanaf aanstaande maandag 11 oktober 2021 extra ritten gaan rijden om alle scholieren, studenten en overige reizigers goed te vervoeren.

De extra ritten zijn verwerkt in alle reisplanners, zo laat Arriva weten.

Voor Elkaar Pas vanaf 1 november

Voor mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer is er vanaf 1 november de Voor Elkaar Pas, zo laat Arriva ook nog weten. Daarmee kan de pashouder en een eventuele begeleider tegen een goedkoper tarief gebruik maken van het reguliere openbare busvervoer en één treinlijn in de regio Noordoost-Brabant.

Pashouders mogen onbeperkt reizen in Brabant met bussen van Bravo, en in en om Nijmegen met de bussen van Breng. Ook kunnen Kaarthouders onbeperkt met de trein reizen tussen Boxmeer en Nijmegen.

De kosten voor de Voor Elkaar Pas zijn €25 per jaar. Bij iedere Voor Elkaar Pas ontvangt de Kaarthouder een VEP-begeleiderspas.

Extra ritten vanaf maandag 11 oktober 2021

Vanaf maandag 11 oktober zijn er op de volgende lijnen en tijden van maandag t/m vrijdag extra ritten: