In een garage aan de Fabrieksstraat in Budel (Noord-Brabant) is woensdagavond in een garage een onbekende, mogelijk explosieve stof gevonden. De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in en die heeft stof afgevoerd, laat een politiewoordvoerder weten.

De EOD zal het aangetroffen goedje op een andere plek tot ontploffing brengen, aldus de politie die onderzoekt om welke stof het gaat en waar die vandaan komt.