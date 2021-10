Dodelijk steekincident in Den Bosch mogelijk live gestreamd

Het steekincident in een woning aan de Slagendreef in Den Bosch waarbij zaterdagavond een 20-jarige vrouw om het leven is gekomen, is mogelijk live via sociale media uitgezonden, meldt de politie. De 21-jarige verdachte zit nog vast. Het gaat om de halfzus van het slachtoffer.

Volgens een woordvoerster beschikt de politie inmiddels over de beelden. Er wordt onder meer onderzocht door wie en wanneer de beelden zijn gemaakt. Naast de videobeelden zijn er screenshots van het slachtoffer verspreid via verschillende WhatsAppgroepen. De politie waarschuwt dat het om hele nare beelden gaat en roept dringend op de screenshots niet verder te verspreiden. “Mensen realiseren zich mogelijk niet wat deze beelden met de nabestaanden van het slachtoffer kunnen doen. Hoe zou jij het vinden als zulke beelden van je zus, vriendin of moeder op zouden duiken?”, aldus de politie.

Bij het steekincident heeft volgens de woordvoerster ook een hond meerdere messteken gekregen. Deze is zwaargewond naar een dierenziekenhuis in Waalwijk vervoerd. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met het dier.

De 21-jarige verdachte zit nog vast. Zij wordt zondag voor het eerst verhoord.