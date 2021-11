Burgemeester Depla pleit voor extra maatregelen tegen hooligans

Burgemeester Paul Depla van Breda pleit voor extra maatregelen om geweld in en rondom voetbalstadions uit te bannen. Hij denkt daarbij aan het tijdelijk sluiten van vakken in een stadion waarin het misgaat, een (digitale) meldplicht voor hooligans met een stadionverbod en een strafpuntensysteem met gevolgen voor de licentie van clubs die de veiligheid niet op orde hebben.

Depla komt met de voorstellen na afloop van een bijeenkomst van de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten. Hij vertegenwoordigt in dit overleg de burgemeesters van de speelsteden. Hij benadrukt dat de regiegroep zelf geen besluiten kan nemen, maar vindt het hoog tijd dat er een einde komt aan aanhoudende gewelddadige confrontaties tijdens voetbalwedstrijden.

Het sluiten van vakken moet in zijn ogen niet direct gebeuren als er dingen gebeuren in een vak die niet kunnen, zoals racistische spreekkoren, geweld of het afsteken van vuurwerk. “Vanuit openbare veiligheidsoogpunt is dat niet verstandig. Maar wel twee weken later. Als we nu niet opstaan, normaliseren we gedrag dat niet thuishoort in voetbalstadions. En worden de kwaadwillenden onaantastbaar en weten we wie echt de baas is in het stadion.” Hoe het precies zou moeten worden ingestoken, vergt volgens Depla onderzoek en uitwerking.