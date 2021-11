Eindhovense chipmaker NXP optimistisch over verdere groei

De Nederlandse chipfabrikant NXP rekent op een stevige groei in de rest van dit jaar en volgend jaar, nu de vraag naar chips door wereldwijde tekorten extra hoog is. Dat heeft topman Kurt Sievers naar buiten gebracht bij de kwartaalresultaten van de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips.

Het Eindhovense concern zette afgelopen kwartaal 2,9 miljard dollar aan omzet in de boeken, omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Dat is ruim kwart meer dan een jaar geleden. En waarschijnlijk zitten de opbrengsten in de lopende periode wederom in de lift. NXP rekent voor het vierde kwartaal vooralsnog op zo’n 2,9 miljard tot bijna 3,1 miljard dollar, waarmee het bedrijf optimistischer is dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden.

Afgelopen kwartaal werd verder een nettowinst behaald van dik een half miljard dollar, waar NXP in dezelfde periode vorig jaar nog 18 miljoen dollar tekortkwam. Destijds had NXP veel last van een malaise in de autosector als gevolg van de coronacrisis. De chiptekorten waarvan de onderneming momenteel profiteert, hangen ook samen met de pandemie. Tijdens de coronalockdowns is de vraag naar notebooks en andere elektronica namelijk flink toegenomen. Deskundigen zeiden eerder al dat ze vrezen dat het chiptekort nog wel even kan voortduren.