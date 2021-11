Aardbeving met kracht van 2,6 bij Bladel

In de buurt van het Brabantse Bladel is in de nacht van zondag op maandag een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,6, wat voor Nederlandse begrippen aan de zware kant is. De trilling werd niet veroorzaakt door gaswinning, maar door een breuklijn op een diepte van 9 kilometer.

Het KNMI registreerde de beving om 03.17 uur. De beving was waarschijnlijk te licht en te diep om schade aan te kunnen richten of voelbaar te zijn, zegt seismoloog Läslo Evers van de TU Delft en het KNMI. Het instituut heeft ook nog geen meldingen uit de regio gekregen dat mensen de beving gevoeld hebben.

Aardbevingen die door breuklijnen worden veroorzaakt, heten tektonische bevingen. Het was de zwaarste beving in zijn soort in Nederland sinds 25 december 2014. Toen was er een beving met een kracht van 3,0 in de buurt van Tiel, op een diepte van 17 kilometer. Net over de grens in België en in Duitsland zijn de afgelopen jaren wel een paar zwaardere tektonische bevingen geweest.

De regio rond Bladel is niet een gebied waar veel aardbevingen voorkomen, zegt Evers. De laatste beving in een straal van 10 kilometer rond het epicentrum van maandag gebeurde op 28 november 1932. Die aardbeving bij Lage Mierde had een kracht van 3,5.

Onder Bladel loopt de zogeheten Feldbissbreuk. Dat is een uitloper van de breuklijn die aardbevingen in Zuid-Limburg veroorzaakt. Evers: “De breuken komen vanuit Duitsland en lopen vanuit zuidoost naar noordwest. Hoe verder ze in Nederland komen, hoe dieper ze de ondergrond in gaan. Op een gegeven moment veroorzaken ze geen beving meer.”

Aardbevingen ontstaan doordat de aarde bestaat uit allemaal platen, die tegen elkaar aandrukken, langs elkaar glijden en van elkaar af drijven. Onder de Middellandse Zee duwen Afrika en Europa tegen elkaar aan. “Daardoor heb je veel bevingen in Italië, Griekenland en Turkije, en vulkanen als de Etna. Het geduw leidt ook tot de Alpen. In het verre veld in Nederland zitten daardoor nog steeds breuken in de ondergrond”, legt Evers uit.

De zwaarste aardbeving in Nederland was in 1992 in Roermond. Die had een kracht van 5,8. Die beving gebeurde op een andere breuklijn, de Peelrandbreuk.