Alle verdachten rellen Roosendaal nog vast

Bij rellen in Roosendaal zijn zondagavond in totaal veertien verdachten aangehouden. Twaalf komen uit Roosendaal en de andere twee uit Sprundel (gemeente Rucphen) en Oudenbosch. De meesten variëren in leeftijd van 15 tot 26 jaar, maar onder de verdachten is ook een 51-jarige vrouw.

Ze worden verdacht van zaken als openlijke geweldpleging en overtreding van de algemene plaatselijke verordening (APV). “De verdachten zitten nog vast en worden in de loop van de dag verhoord”, aldus een politiewoordvoerder maandagmiddag. De relschoppers lijken de strengere coronamaatregelen aan te grijpen als excuus voor het geweld.

In Roosendaal was het zondagavond op meerdere plekken onrustig. Zo werd er brand gesticht bij een basisschool en zwaar vuurwerk afgestoken. De ME kwam eraan te pas om de rust te laten weerkeren. De wijk Langdonk werd enige tijd afgesloten om te voorkomen dat anderen zich bij de relschoppers konden aansluiten.

Ook in tal van andere plaatsen in Nederland, waaronder Roermond, Enschede, Leeuwarden en Groningen kwam het zondag tot ongeregeldheden. In Groningen volgden de rellen op een vreedzaam verlopen protest tegen de coronamaatregelen. De ME trad een aantal keren op en de politie heeft vier verdachten opgepakt, twee jongens van 13 en 15 uit Groningen en mannen van 18 en 33 jaar uit Winschoten en Stadskanaal.

“Aan het begin van de avond trokken meerdere groepen en groepjes, voornamelijk jongeren, de binnenstad in. In het centrum zijn verschillende vernielingen gepleegd”, aldus de politie maandag. “Meerdere winkelruiten en een bushokje zijn vernield en in een winkelpand aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden.” De groep keerde zich volgens de woordvoerder op een gewelddadige manier tegen de politie, daarop werd de ME ingezet.

In Den Haag waren een etmaal eerder – zaterdagavond en -nacht – ook rellen. Toen zijn in de Schilderswijk negentien verdachten aangehouden. Volgens de politie zat maandag nog een verdachte vast voor openlijke geweldpleging. De anderen krijgen een boete, bij vijf personen kijkt het Openbaar Ministerie (OM) nog naar hun zaak. Een zaak, wegens belediging, is geseponeerd.