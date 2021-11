Omroep Brabant haalt logo’s van auto’s wegens bedreigingen

Omroep Brabant haalt alle logo’s en stickers van de satelliet- en bedrijfswagens. De reden hiervoor is de aanhoudende stroom bedreigingen van medewerkers van de omroep. Hoofdredacteur Renzo Veenstra heeft maandag een bericht hierover van AD bevestigd.

De ingreep staat niet op zichzelf. Eerder besloot ook de NOS alle logo’s en stickers om deze reden van hun wagens te halen. Veenstra stelt dat verslaggevers zich veilig moeten voelen in hun auto, zeker als situaties waar zij verslag van doen een bedreigend karakter krijgen. Zij voelen zich nu niet veilig. Veenstra stelt dat de auto’s door de logo’s “juist een soort schietschijf zijn geworden”.

Alle stickers worden maandag verwijderd. Veenstra spreekt van “een triest dieptepunt”. De dreigementen worden zowel op locatie geuit als per mail of aan de telefoon. Omroep Brabant gaf eerder in de media al aan dat er met regelmaat extra beveiliging moest worden geregeld bij het hoofdkantoor vanwege alle dreigementen.

Het aantal incidenten tegen journalisten is tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Met regelmaat worden journalisten belaagd, bespuugd of nageschreeuwd tijdens protesten tegen de coronamaatregelen of op plekken waar de maatregelen niet worden nageleefd. Zo vonden er concrete geweldsincidenten plaats tegen journalisten bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), vindt het besluit van Omroep Brabant “triest maar helaas begrijpelijk”. De NVJ is bezorgd over toenemend geweld tegen medewerkers van media. “Dit zal zeker niet de laatste maatregel zijn die een medium neemt”, aldus Bruning. Vorige maand besloot Omroep Gelderland om geen verslag meer te doen rondom voetbalstadions en bij risicodemonstraties, nadat verslaggevers van de lokale omroep werden belaagd tijdens ongeregeldheden na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse.

Hoofdredacteur van de NOS Nieuws, Marcel Gelauff, zegt namens het Genootschap van Hoofdredacteuren begrip te hebben voor de stap van Omroep Brabant. “Zeer spijtig dat het onvermijdelijk is geworden”, aldus Gelauff in een reactie. De voorzitter van het genootschap noemt het besluit verder “alleszeggend over de druk op de journalistiek en het gebrek aan veiligheid waarin de journalistiek moet opereren”.

Uit recente cijfers van de NVJ blijkt dat ruim acht op de tien journalisten (82 procent) het afgelopen jaar wel eens te maken hebben gehad met agressie of bedreiging. Dat is een toename van 20 procent vergeleken met 2017. Zo’n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incidenten.