Spreekuur.nl beschikbaar in Breda

Om een oplossing te bieden voor het tekort aan huisartsen en het makkelijker te maken voor patiënten, is in maart 2020 spreekuur.nl gelanceerd. In eerste instantie was de digitale huisartsenpraktijk alleen beschikbaar in Eemland. Nu is het, in samenwerking met thuisdok.nl, ook beschikbaar in Breda.

Digitaal consult met de huisarts

Thuisdok.nl is opgezet als digitale huisartsenpraktijk. Het consult loopt digitaal via de software van spreekuur.nl. Patiënten krijgen dan antwoorden op hun persoonlijke vragen, zoals over infecties, wonden, koorts en andere klachten. Huisartsen ontvangen deze informatie en bijbehorende vragen via een digitaal systeem. Zij nemen vervolgens contact op met de patiënt via een chat of belletje. Ook is er een spoedlijn aanwezig, voor als de patiënt snel advies nodig heeft.

De initiatiefnemers hopen een oplossing te bieden voor het huisartsentekort in Breda en het makkelijker te maken voor de patiënt op de momenten dat die zorg nodig heeft. Daarnaast is het de bedoeling de huisartsenposten te ontlasten die overspoeld worden met belletjes van patiënten.

Het coronavirus

Naast dat het de drukte in fysieke huisartsenposten hopelijk vermindert, draagt het initiatief waarschijnlijk ook bij aan het verminderen van de verspreiding van het coronavirus. Door middel van een digitaal consult wordt het fysieke contact tussen de huisarts en patiënt immers beperkt.