Flatgebouw in Helmond ontruimd vanwege brand

Een flatgebouw aan de Venuslaan in het Brabantse Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd vanwege rookontwikkeling door brand in een garagebox. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio telt het gebouw zes bouwlagen en zijn de bewoners van ongeveer 25 appartementen tijdelijk opgevangen in een naastgelegen flat. Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand in de garagebox was rond 02.30 uur onder controle, meldde de veiligheidsregio. Naar verwachting kunnen de bewoners vannacht nog terugkeren naar hun huizen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.