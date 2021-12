Omroep Brabant gaat op zoek naar de identiteit van Noord-Brabant. De omroep introduceerde vanaf 30 november de ‘Zachte Genen’-test. Hier test je hoeveel zachte genen je bezit. Hoe meer zachte genen, hoe Brabantser je bent.

Omroep Brabant heeft deze test ontwikkelt in aanloop naar haar nieuwe programma ‘De Brabander’. Daarin wil de omroep de inclusiviteit van Brabant benadrukken en stereotyperingen testen.

Of je nu wel of geen Brabander bent, de test kan zomaar aantonen dat jij over zachte genen beschikt. De testmakers zijn ervan overtuigd dat iedereen (on)bewust zachte genen heeft. In iedereen schuilt wel iets Brabants, volgens hen.

Omroep Brabant hoopt met de testresultaten aan te tonen dat Nederland veel meer Brabanders rijk is dan geografisch is bepaald. Dat bewijst dan dat Brabant een inclusieve provincie is, zo stellen de makers.

De test kan online ingevuld worden op https://www.zachtegenen.nl/

Bron: Dongen.nieuws.nl