Kruidvat opent nieuwe distributiecentrum in Oosterhout

Drogisterijketen Kruidvat opent komend voorjaar een nieuw distributiecentrum in het Brabantse Oosterhout. Vanuit de nieuwe vestiging zullen zo’n vierhonderd winkels in het zuiden van Nederland en in België worden bevoorraad.

Het is voor Kruidvat het derde distributiecentrum. De keten heeft ook al locaties in Heteren en Ede. De opening zal onder andere zorgen voor minder vervoerskilometers. De nieuwe locatie biedt straks werk aan circa tachtig mensen.

Kruidvat telt in Nederland en België bij elkaar zo’n 1250 winkels. De keten met ruim 25.000 medewerkers is in handen van het Aziatische concern AS Watson.