Brit Pidcock de beste in wereldbeker veldrijden Rucphen

De Brit Thomas Pidcock heeft zijn eerste zege in de wereldbeker veldrijden van dit seizoen te pakken. Hij was de beste in het Brabantse Rucphen, waar in de voorgaande jaren bijna altijd een Nederlander won.

Pidcock reed een sterke laatste ronde, waarin hij de Belg Eli Iserbyt vlak voor de laatste bocht naar de finish inhaalde en vervolgens naar de overwinning sprintte. Iserbyt, die al vijf keer won deze winter in de wereldbeker, eindigde als tweede voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout. De Nederlander Lars van der Haar arriveerde op 15 seconden achterstand als vijfde.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel zou aanvankelijk in Rucphen zijn eerste cross van dit seizoen fietsen, maar een knieblessure weerhield hem van deelname. Hij wil nu op tweede kerstdag in Dendermonde voor het eerst aan de start komen.

Pidcock, de olympisch kampioen mountainbiken, kwam stroef op gang. Het duurde een paar ronden eer hij de aansluiting vond met de voorste groep, waarin Iserbyt meestal het tempo bepaalde. Van der Haar volgde en ook Corné van Kessel kon lang mee.

In de laatste ronde trok Iserbyt hard door en was Vanthourenhout de enige die het wiel van zijn landgenoot kon houden. Tegen het einde kwam ineens Pidcock weer opzetten, die bijzonder behendig voorbij de twee Belgen glipte. De verbouwereerde Iserbyt behield wel de leiding in de stand van de wereldbeker.