Vos klopt Brand in wereldbekercross in Rucphen

Marianne Vos heeft in Rucphen de tiende cross om de wereldbeker gewonnen. De renster van Jumbo-Visma versloeg in een sprint wereldkampioene Lucinda Brand. Kort achter het duo finishte Denise Betsema als derde, waarmee sprake was van een volledig Nederlands podium. Vos had vroeg in het seizoen al twee veldritten om de wereldbeker gewonnen maar nam daarna een pauze. Vorige week maakte ze met een tweede plaats in Val di Sole haar rentree.

Het was de eerste keer dat de Brabantse plaats het decor was voor een veldrit om de wereldbeker. Brand blijft leider in het wereldbekerklassement.

Vos miste vorige week de zege toen ze kort voor de finish tegen een paaltje reed. Ze had net ervoor haar jonge landgenote Fem van Empel achterhaald, maar schakelde zichzelf uit voor de sprint. In Rucphen schoot ze, onder druk gezet door Brand, uit haar pedaal maar ditmaal zonder gevolgen. “Het was een heel snelle race, een klein foutje kan het verschil maken. Maar ik had de blik op Lucinda en op de finish en ik herstelde me snel”, vertelde Vos, die de beste start had en aanvankelijk alleen gevolgd werd door Brand, Van Empel en Puck Pieterse. Betsema, die een slechte start had, sloot pas na drie ronden aan.

Op het snelle parcours probeerden eerst Betsema, daarna Vos en bij het ingaan van de slotronde Brand met een versnelling afstand te nemen. Die tempoversnellingen zorgden ervoor dat alleen Vos en Brand voorop overbleven. Betsema moest haar mislukte start bekopen. “Het was hard tegen hard”, keek Vos terug. “Lucinda zette me onder druk, maar ik heb het kunnen afmaken.”

Voor Brand was dat geen verrassing. “Het ging tussen een dieseltje en een Ferrari, dat werkt niet echt in je voordeel. Ik heb er alles aan gedaan en moet tevreden zijn met de tweede plek.” Brand, die de sneeuwcross van Val di Sole vorige week oversloeg, verstevigde de leiderspositie. In het klassement volgen Betsema, Pieterse, Van Empel en Vos. Zondag volgt de elfde wereldbekercross op het klimparcours van het Belgische Namen.