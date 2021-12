Man die politieagent bij Nuenen doodreed, zat op telefoon

De automobilist die op 24 oktober vorig jaar op de N270 bij het Brabantse Nuenen een politieagent doodreed, was op dat moment WhatsApp-berichten aan het versturen. Hij gebruikte ook andere apps op zijn telefoon. Dat stelt het Openbaar Ministerie woensdagmiddag in de rechtbank van Den Bosch, waar de 37-jarige man uit Helmond terechtstaat.

Uit onderzoek en een reconstructie van het ongeval blijkt dat de verdachte ongeveer tachtig kilometer per uur reed en geen snelheid minderde toen hij de stilstaande politieauto met zwaailichten op de rechterrijstrook naderde.

Politieagent Jeroen Leuwerink (28) uit Asten en zijn collega hadden hun auto daar iets voor 23.00 uur stilgezet om een gewonde das van de weg te halen. Met onverminderde snelheid reed de verdachte op de politieauto in en raakte ook Leuwerink, die later aan zijn verwondingen overleed. Zijn 35-jarige collega raakte gewond.

De verdachte was op de terugweg van zijn werk in Eindhoven naar huis in Helmond. Hij had ook via een streamingdienst een vechtsportwedstrijd op zijn telefoon aangezet, maar naar eigen zeggen luisterde hij daar alleen naar. De man wordt vervolgd voor zeer onvoorzichtig en onoplettend rijden.