Marathonschaatsers Hekman en Bakker winnen in Eindhoven

Schaatser Gary Hekman heeft de tiende wedstrijd van de Marathon Cup gewonnen. Hij was in Eindhoven na 125 ronden de sterkste in de eindsprint. Sjoerd den Hertog eindigde als tweede en Harm Visser kwam als derde over de finish.

Voor Hekman was het zijn eerste seizoenszege. Door fysieke problemen kon hij lange tijd geen hoofdrol vervullen in het marathoncircuit. Den Hertog bleef leider in het klassement.

Bij de vrouwen zegevierde Bianca Bakker voor de tweede keer op rij. Na tachtig ronden kwam de Friezin als eerste over de finish, gevolgd door Lisa van der Geest en Brit Qualm. Van der Geest verstevigde haar leidende positie in het klassement om de Marathon Cup.