Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Waalwijk

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal pokertoernooi in Waalwijk. Volgens de politie kwamen er signalen van verdachte situaties binnen, waarop agenten het pand aan de Grotestraat zijn binnengevallen.

In het pand waren bijna veertig mensen illegaal aan het pokeren. Zij hebben allemaal een boete gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Ook hebben agenten bijna 7500 euro in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie heeft de zaak bij het Openbaar Ministerie neergelegd, die zal kijken naar de verdere afhandeling.