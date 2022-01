Veel politie op de been bij Philips-stadion rond PSV tegen Ajax

In aanloop naar de wedstrijd tussen PSV en Ajax in de Eredivisie is veel politie op de been in Eindhoven. Het gebied rond het Philips-stadion is helemaal afgesloten. De zijstraten staan geblokkeerd met politiebusjes, zodat supporters op afstand blijven. Mensen die wel in het stadion moeten zijn, moeten zich legitimeren.

De wedstrijd wordt, vanwege de coronamaatregelen, gespeeld zonder publiek. Een klein jaar geleden was dat ook het geval. In februari eindigde de ontmoeting tussen PSV en Ajax in 1-1. Supporters konden toen wel in de buurt van het stadion komen. Ajax-speler Dusan Tadic, die in blessuretijd de 1-1 maakte en ruzie kreeg met toenmalig PSV’er Denzel Dumfries, werd bij het naar de bus lopen bekogeld.

PSV en de gemeente Eindhoven willen dat soort taferelen nu voorkomen. Op iets grotere afstand van het stadion, is wel vuurwerk in de lucht te zien.

De bus van Ajax arriveerde even na 13.00 uur, zonder problemen, bij het stadion. Een klein kwartier later kwam de bus van PSV aangereden. De spelers moesten het dit keer zonder aanmoedigingen van de fans doen en liepen rustig het stadion. Er waren alleen wat camerateams op de been.