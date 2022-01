Vrouw van gedode man in Halsteren stierf natuurlijke dood

De vrouw van de mogelijk vermoorde Chris Grinwis uit Halsteren is door een natuurlijke oorzaak overleden. Dat werd maandag duidelijk tijdens de eerste rechtszitting over de dood van de 65-jarige man bij de rechtbank in Breda. Justitie denkt dat Grinwis in december 2020 werd vergiftigd door zijn nieuwe partner, de Tilburgse Yvon K. (62).

Grinwis’ vrouw (72) stierf in mei 2020. In augustus vorig jaar werd het lijk van de vrouw opgegraven, omdat er vermoedens waren dat zij mogelijk net als haar echtgenoot om het leven zou zijn gebracht.

Yvon K. (62) was aangetrokken als therapeut voor Grinwis’ dementerende vrouw, hoewel ze geen arts was. Pas bij haar overlijden werd duidelijk dat Grinwis een relatie met de therapeut had. Chris Grinwis overleed zelf in de avond of nacht van 8 op 9 december 2020. In zijn bloed werd een zelfmoordmiddel gevonden.

Twee maanden voor zijn dood paste Grinwis zijn testament aan. Het vermoeden bestaat dat K. Grinwis vergiftigde, door het spul in een glas wijn toe te dienen. In haar woning werd hetzelfde euthanasiemiddel gevonden als waarmee de supermarkteigenaar omkwam. De vrouw is daarnaast consulente voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde.

Volgens de officier van justitie was geld het motief: “Ze wist dat ze enig erfgenaam was geworden van mogelijk miljoenen.” Ze wees daarnaast op drie exen van de vrouw, bij wie ze ook op hun geld uit zou zijn geweest. De vrouw zelf ontkent alles: “Ik durf keihard te zeggen dat ik niets met de dood van Chris te maken heb. Ik heb ook niet geholpen met zelfdoding of daarover informatie gegeven.”

Advocate Esther Vroegh van de vrouw verzocht de rechtbank om K. vrij te laten. In haar ogen is er te weinig bewijs dat K. het middel daadwerkelijk heeft toegediend. De rechtbank ging daar niet in mee. K. blijft vast. De vrouw wordt bovendien nog opgenomen voor observatie in het Pieter Baan Centrum.

De volgende zitting is gepland op 14 april.