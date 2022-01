Ongeluk met auto’s op de A2 achter langzaamrijdende vrachtwagens

Op de snelweg A2 Maastricht richting Eindhoven is bij Valkenswaard een aanrijding gebeurd waarbij vijf auto’s zijn betrokken. De ANWB laat op Twitter weten dat het ongeval is gebeurd achter een aantal langzaamrijdende vrachtwagens.

Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is, maar dat het incident ter hoogte van een konvooi plaatsvond. “Het is heel kort op het konvooi gebeurd.” De politie hoopt op basis van verklaringen van betrokkenen te achterhalen wat de exacte toedracht is geweest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het konvooi rijdt volgens de politiewoordvoerder nog steeds, nu richting Tilburg en Breda.

Zondagmiddag zijn op verschillende plekken in het hele land konvooien van vrachtwagens en auto’s de weg opgegaan. Eerder werd op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om “een rondje te toeren in de provincie”. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteren tegen de coronaregels.

Volgens de ANWB is de snelweg bij Valkenswaard weer vrijgegeven.