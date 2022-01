Rechtbank vonnist in zaak groepsverkrachtingen Den Bosch

De rechtbank in Den Bosch doet maandag uitspraak in een zaak over groepsverkrachtingen in Den Bosch, waarin zes verdachten uit Den Bosch en Rosmalen terechtstaan. Zij zouden zich in 2019 hebben vergrepen aan minderjarige meisjes, in een slaapkamer boven het garagebedrijf van een van hen in de Bossche wijk Orthen. Het Openbaar Ministerie heeft in december celstraffen geëist tot vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De hoogste eis was voor Faycal J. (21) uit Rosmalen. Hij zou ook schuldig zijn aan de verkrachting van een ander meisje van 15, in januari 2019. In een aparte zitting eiste het OM, eveneens in december, tegen de destijds 17-jarige hoofdverdachte twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De verdachten zijn in december 2019 opgepakt, na meerdere meldingen van meisjes. In eerste instantie sprak de politie van drie slachtoffers. Het dossier bevat aanwijzingen dat nog meer meisjes slachtoffer werden van de mannen. Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan. De betrokken meisjes zijn mogelijk gedrogeerd, waarna zij zouden zijn verkracht. Volgens justitie zagen de mannen de meisjes louter als object.

In de slaapkamer zijn veel spermasporen gevonden. De verklaringen van de meisjes worden volgens het OM ondersteund door de resultaten van het onderzoek naar de telefoons van de verdachten, waarin tal van berichten zijn gevonden die blijk geven van een “afwijkende norm”. Beelden van een camera in het betrokken pand ondersteunen de verklaringen van een van de slachtoffers.

De verdachten hebben zich vooral beroepen op hun zwijgrecht of ontkend.