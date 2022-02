Verdachte van neersteken hardloopster Eindhoven voor de rechter

De man die ervan wordt verdacht op klaarlichte dag uit het niets een hardloopster in Eindhoven te hebben neergestoken, staat woensdag voor de rechtbank in Den Bosch. De vrouw raakte zwaargewond.

De 50-jarige man uit Eindhoven ontkent iets met de steekpartij op 8 maart vorig jaar te maken te hebben, maar het Openbaar Ministerie noemde eerder het bewijs tegen hem overweldigend. Shire A. is vlak voor het incident gezien op camerabeelden in de straat waar de hardloopster werd aangevallen en hij had bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding.

De verdachte is in het Pieter Baan Centrum in Almere psychologisch onderzocht om te bekijken of hij mogelijk ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de steekpartij. Het rapport met de conclusies van dat onderzoek komt woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak aan de orde.

Justitie verdenkt A. ook van een ander steekincident in januari vorig jaar in Eindhoven.